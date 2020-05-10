1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
10.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:59

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın çalışması sonucu R.G. isimli örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, polis ve jandarmanın çalışması sonucu R.G. isimli örgüt mensubunun Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emniyet ve jandarmanın ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülmenin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda  bugün, Mardin ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu;  bölücü terör örgütünün kırsal yapılanmasına 2014 yılında katılan, örgütün Suriye uzantısı içerisinde faaliyet yürüten  R.G. isimli örgüt mensubu Mardin Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur" denildi.

Haber: ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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