1 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
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1 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 1 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 1 Temmuz Türkiye can kaybı kaç? İşte 1 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

1 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu?
01.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından 1 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 1 Temmuz Türkiye can kaybı kaç? İşte 1 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu.

1 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 52.313 test yapıldığı ve 1.192 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 2.311 kişi iyileşti.

1 Temmuz Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

1 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 201.098 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.150'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.035 oplam entübe hasta sayısının ise 362 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 175.422 olarak açıklandı.

Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/lSdREj3fcX

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2020

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye 83 milyon nüfusuyla süreç içinde tüm dünyada takdir toplamıştır. Tedavi başarımız yüzde 2,57'ye kadar düşen ölüm oranımız, kronik rahatsızlığı olanları korumamız örnek olarak gösterilmiştir. Yeni vaka sayılarımızda binin altına inme başarısından sonra yakın günlerdeki artışlardan sonra bazı tedirginlikler yaşamaya başladık. Bu gelişmelerin dünyadakilerle paralel olmadığını bilmeliyiz.

Vaka sayılarındaki artışlar kontrol altına alınabilecek artışlardır. Yapmamız gereken gündelik hayatımızda, tedbire uygun seçenekleri aramaktır. Salgınla mücadele bizlerden imkansız olanı istemiyor. Virüsler ve tedbirler konusunda yanlış bilinen bazı noktalar var.

Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme yönünde azalması bilimsel bir veri değildir. Bilim Kurulumuzca doğrulanmadıkça bu tür haberlere itibar etmeyin. Umutlarınızı kesinleşmemiş bilgilerle yıpratmayın. Maske ve mesafe konusunda yanlış kanılar bulunmaktadır.

Dün itibariyle 1 Mart'tan bu yana ülkemizde 199 bin 906 vaka sayısı vardır. Vakaların yüzde 53.74'ü tüm şehirlerde irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir. Son bir hafta içinde toplam vakalar içinde İstanbul'daki vakalar yüzde 51,16'dır. Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın nüfusa oranla vaka sayısı en az olan şehirlerdir.

İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimizi anmak istiyorum; Tekirdağ iki hafta içinde yüzde 31.35 oranında azaltmıştır. Balıkesir yüzde 21.72, Samsun yüzde 20.42, Kırşehir yüzde 20.27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de iki hafta hiç vaka görülmemiştir."

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.

??SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ/ ANKARAhttps://t.co/Be4i6jOLz6

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 1, 2020

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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