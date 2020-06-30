1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar
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1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları ve internet kafeler yeniden hizmete başlayacakları 1 Temmuz öncesi vatandaşlar için son hazırlıklarını sürdürüyor.

1 Temmuz öncesi internet kafe ve düğün salonlarında son hazırlıklar
30.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:05

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları ve internet kafeler yeniden hizmete başlayacakları 1 Temmuz öncesi vatandaşlar için son hazırlıklarını sürdürüyor. Bahçelievler'de ekipler de alanlardaki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları normalleşme süreci kapsamında 1 Temmuz itibariyle yeniden hizmete açılacak olmaları nedeniyle son hazırlıklarını sürdürüyor. Bahçelievler Belediyesi ekipleri de düğün salonları ve kafelerdeki durumu yerinde inceledi. Ekipler alanlarda masa ve sandalye dizilimi, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına, vatandaşlar için önlemlerin alınıp alınmadığına baktı. İşletme sahiplerine uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürlere dikkat edildi. İşletme sahipleri mekanların girişinde ateş ölçümü yaparak dezenfektan ve maske verilmesinin ardından vatandaşların alanlara alınacağını belirtirken mekanlarındaki son hazırlıkları neredeyse tamamladıklarını belirtti. Düğün salonlarında masalardaki sandalye sayılarının azaltıldığı masalara kolonya koyulması dikkat çekerken ekipler, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

"KAPI GİRİŞLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILMASI GEREKİYOR"

Düğün salonlarındaki çalışmaları inceleyen ve vatandaşlar İçin alanlarda tedbirlere dikkatle uyulması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediyesi'nde görev yapan Pelin Tekin, "Öncelikle mümkün olduğunca açık alanlarda düğün yapılması öneriliyor ancak mekan kısıtlaması ve ticari faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda düğün salonları çoğunlukla kapalı mekanlarda var. İşletme sahiplerinin belirli kurallara uyması gerekiyor sonra her bilinçli vatandaşın yapması gerektiğini gibi maskemizi ve dezenfektanımızı bulundurarak düğün organizasyonlarına katılacağız. Kapı girişlerinde ateş ölçümü yapılması gerekiyor, bununla ilgili gerekli çalışmalar zaten yapılmış. Düğün anında takı merasimi yapılmayacak, oyun ya da halay gibi gösteriler de yapılamayacak. Bu konularda biz uyarılarımızı yapıyoruz. Düğün esnasında bu tarz şikayetlerle karşılaşıldığında gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

"BÜTÜN TEDBİRLERİMİZ ALINMIŞTIR"

Açılış öncesi vatandaşların sağlığı için tüm önlemlerin alındığını ifade eden internet kafe çalışanı Gülnara Aliyeva, "1 Temmuz'u çoktandır bekliyorduk, tam hazırız. Sosyal mesafe kuralına uyacağız, kapıda dezenfaktanlar kullanıyor ateş ölçümleri yapılıyor. Müşteri kapıdan içeri girdiğinde zaten ateşi ölçülecek. Bütün tedbirlerimiz alınmıştır. Maskesiz zaten içeri alınmayacak. Her müşteri kalkıp gittikten sonra klavyeler, fareler, kulaklıklar masalar dezenfektan ile temizlenecek" şeklinde konuştu.

( Emre Baba - Hasibe Karadağ/İHA)

Kaynak: İHA

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