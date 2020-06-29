1 Temmuz koronavirüs kararları neler? 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak?
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1 Temmuz koronavirüs kararları neler? 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan'ın başkanlığında yapacağı toplantıda, normalleşme sürecini ele alacak. 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak? 1 Temmuz koronavirüs kararları neler?

1 Temmuz koronavirüs kararları neler? 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak?
29.06.2020 08:54 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:58

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugünkü toplantıda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini ve 1 Temmuz'da atılacak yeni adımları belirleyecek. Peki, 1 Temmuz koronavirüs kararları neler? 1 Temmuz'dan sonra hangi koronavirüs tedbirleri uygulanacak?

1 TEMMUZ'DAN SONRA HANGİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ UYGULANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

Yenişafak'ın haberine göre, bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.

Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.

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