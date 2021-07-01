1 Temmuz günlük burç yorumları! Bugün koç, akrep, terazi, yay günlük burç yorumları 30 Haziran 2021

Bugün 1 Temmuz günlük burç yorumlarında neler var? Yükselen burçları bugün neler bekliyor? Haftalık, günlük burç yorumları meraklıları aşk, evlilik, sağlık, kariyer gibi konularda 1 Temmuz Perşembe günü neler yaşanacak araştırıyor. Koç, akrep, terazi, yay günlük burç yorumları haberimizde yer alıyor. 1 Temmuz hangi burç? İşte, Haziran ayı burç yorumları, haftalık burç yorumları!

Günlük burç yorumları hayatınız hakkındaki ipuçlarını sizlere sunuyor. Günlük burç yorumları ile burcunuzda neler oluyor, ne tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. Ayrıca burç yorumları ile sağlık, iş, para, aşk gibi konularda ne gibi gelişmeler var bilgi edinebilirsiniz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olarak 12 burcun günlük yorumları ile bugün ve bu hafta neler olacak, bir aylık süreçte sizi neler bekliyor öğrenebilir ve önlem alabilirsiniz. İşte, 1 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları, 28 Haziran - 4 Temmuz haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları...

1 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işyerindeki çalışmalarınız bir sınamadan geçecek. Kapasitenizi gösterebildiğiniz sürece endişelenmenize gerek yok. Özel hayatınızda da test ediliyorsunuz ve bu sefer kendi bakış açınızı savunmanız gerekecek. Bazı kararların verilmesi zor olsa da, gerçekte ulaşmak istediğinizin ne olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Her türlü sağlık sorununuzla dinlenerek başa çıkabilirsiniz. Hayat bir yarış değil – kazanmak için hep bu kadar sıkı savaşmanıza gerek yok. Koç burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Beklenmedik sorunlarla karşılaşacaksınız ve bunları çözmeye çalışırken her zamankinden daha çok zorlanacaksınız. Moralinizi bozmayın ve farklı cevaplar bulmaya bakın. Öte yandan, bu sorunun sizi aslında ne kadar etkilediğini de değerlendirin. Belki de en iyisi hiçbir şey yapmayıp, her şeyin kendi kendine hallolmasını beklemek. Terazi burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Yıldızlar yüzünüze gülüyor. Neye el atsanız başarıyorsunuz ve sorunlar sanki kendiliğinden çözülüyor. Bu dönemde çok fazla yeniliğe kalkışmayın; bunun yerine günlük hayatın içinde sizi meşgul eden ve ayak bağı olan ufak tefek şeylere kapınızı kapatın. Haddinden uzun bir süredir omuzlarınızda taşıdığınız tüm yüklerden kurtulun. Yarım kalan projelerinizi tamamlayın, içinizden artık bir bağlılık hissetmediğiniz sorumlulukları bırakın. Her şeyin bu kadar iyi gitmeyebileceği günler için, kendinize nefes alabileceğiniz bir alan yaratın. Akrep burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Hayat yolculuğunuzda üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engeller bu dönemde artacak. Fiziksel ve ruhsal açıdan kendinize fazla yüklenmemeye dikkat edin. İyice düşünüp, hangi zorlukların sizi cidden engellediğini ve gerçekten enerjinizi harcamaya değeceğini tespit edin. Yanlış tahminlerde bulunursanız, sağlık sorunları yaşamanız işten bile değil. Yay burcu haftalık ve aylık burç yorumları...