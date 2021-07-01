1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlu Olsun

Ülkemizin kendi karasularındaki egemenlik ve hükümranlık haklarını elde ettiği 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önemi bulunmaktadır.

Ülkemizin kendi karasularındaki egemenlik ve hükümranlık haklarını elde ettiği 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önemi bulunmaktadır.

Bu vesileyle denizcilikte önemli bir yere sahip olan Çanakkalemizde, bölgemizin ve şehrimizin sahil şeridi ile karasularında, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca kanunlarla belirlenen görevlerini başarıyla yerine getiren Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğüne bağlı personellerimiz ile Çanakkale Liman Başkanlığı personelimiz, adalar ile Çanakkale Boğazı'nın iki yakası arasında araç ve yolcu taşımacılığı görevini üstlenen GESTAŞ personellerimizin ve deniz sektöründe görev yapanlar başta olmak üzere tüm Çanakkaleli hemşehrilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramlarını kutluyor, deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Kaynak: Habermetre