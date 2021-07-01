1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlama Programı
FATMA DOMAN VE MUSTAFA EKİZLER HEYKELLERİNİN AÇILIŞIDEMRE ÇAYAĞZI GEMİ ATIK ALIM İSTASYONU'NUN AÇILIŞIDEMRE-KEKOVA VE ÇIRALI MOBİL ATIK ALIM ÜNİTESİNİN ANAHTAR TESLİMİTARİH: 1 TEMMUZ PERŞEMBE SAAT: 11. 30 YER: KALEİÇİPROGRAMI ABB TV'DEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ.
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Kaynak: Habermetre