Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.



Liman Başkanı Cemal Yıldırım'ın, Cumhuriyet alanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan törene Garnizon Komutanı Deniz Albay Ateş Kalkan, Erdek Belediye Başkan Vekili Nimet Kalafat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, CHP İlçe Başkanı Metin Uysa ile AK Parti İlçe Başkanı Kemal Kayan katıldı.



Kutlamalar çerçevesinde Erdek balıkhane önü yat iskelesi ile çay bahçesi önündeki kulvarlar arasında yüzme yarışları ve iskelede kurulan yağlı direkten bayrak kapma yarışı yapıldı.



Daha sonra protokol üyeleri özel bir tekne ile denize açılarak şehit denizciler anısına suya çelenk bıraktı.



Ardından yaş grup ve kategorilerine göre yüzme yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.