1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Giresun'da, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında 29 Eylül 1921'de düşman ateşi ile Eynesil açıklarında batan "4 Numaralı Rüsumat Vapuru"nun battığı bölgeye çelenk bırakıldı.

Giresun'da, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinlikleri kapsamında 29 Eylül 1921'de düşman ateşi ile Eynesil açıklarında batan "4 Numaralı Rüsumat Vapuru"nun battığı bölgeye çelenk bırakıldı. Görele Liman Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, limandan hareket eden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bot ile katılımcılar, "4 Numaralı Rüsumat Vapuru"nun battığı Eynesil ilçesi açıklarına bölgeye gitti. Burada denize çelenk bırakıldı, şehitler için dua edildi. Liman Başkanı Erhan Zeynel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "4 Numaralı Rüsumat Vapuru"nun Milli Mücadele döneminde önemli görevler üstlendiğini söyledi. Zeynel, ilk kez düzenlenen anma etkinliğini gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini belirtti. Etkinliğe, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı. Kaynak: AA