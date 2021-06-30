"1 Temmuz'dan İtibaren Normalleşme Dönemine Geçiyoruz"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz saat 05. 00'ten itibaren başlayacak normalleşme dönemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerini paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz saat 05. 00'ten itibaren başlayacak normalleşme dönemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerini paylaştı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik.
Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05. 00'den itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri
08. 30-12. 30
13. 00-17. 00 arasında uygulanacaktır.
Aşı en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.
#Koronavirüs'e karşı el ele büyük mücadele verdik??
Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra#1Temmuz saat 05. 00'den itibaren #normalleşme dönemine geçiyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri
?08. 30-12. 30
?13. 00-17. 00 arasında uygulanacaktır. #Aşı en büyük gücümüz pic. twitter. com/aEANI9VfNh
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2021 Bizi Takip Edin
Kaynak: Habermetre