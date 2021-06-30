"1 Temmuz'dan İtibaren Normalleşme Dönemine Geçiyoruz"
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"1 Temmuz'dan İtibaren Normalleşme Dönemine Geçiyoruz"

'1 Temmuz'dan İtibaren Normalleşme Dönemine Geçiyoruz'
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz saat 05. 00'ten itibaren başlayacak normalleşme dönemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz saat 05. 00'ten itibaren başlayacak normalleşme dönemi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai saatlerini paylaştı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik.

Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05. 00'den itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri

08. 30-12. 30

13. 00-17. 00 arasında uygulanacaktır.

Aşı en büyük gücümüz" ifadelerini kullandı.

#Koronavirüs'e karşı el ele büyük mücadele verdik??

Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra#1Temmuz saat 05. 00'den itibaren #normalleşme dönemine geçiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri

?08. 30-12. 30

?13. 00-17. 00 arasında uygulanacaktır. #Aşı en büyük gücümüz pic. twitter. com/aEANI9VfNh

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre

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