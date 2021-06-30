1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz
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1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz

1 Temmuz'dan İtibaren Çalışma Saatlerimiz
Habermetre - Haberler | Toplum

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ÇALIŞMA SAATLERİMİZOluşturulma Tarihi : 30. 06. 2021 Haberler AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ...

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

Oluşturulma Tarihi : 30. 06. 2021 Haberler AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ... Kariyer Merkezi ile 20 İstihdam Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Online Satranç Turnuvası Bağcılarspor Grup Lideri Olarak Çeyrek Finalde Normalleşme Öncesi Son Hafta Sonunda 38 Bin 500 Denetim 1 Temmuzdan İtibaren Kademeli Normalleştirme Tedbirleri... Bağcılar Belediyesi, Jablanica Belediyesiyle kardeş oldu Üniversite Adaylarına Sınav Öncesi Moral Hediyesi Bağcılar Belediyesi Çalışanlarına Covid-19 Aşısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre

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