1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu...

1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek.