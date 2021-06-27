1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu...
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1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu...

1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek.

1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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1 Temmuz'dan itibaren, Afganistan ve Pakistan'dan Türkiye'ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu... - Haberler
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