1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde öncelik "sosyal mesafe" ve "maske" olacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde öncelik "sosyal mesafe" ve "maske" olacak

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolasıyla 1 Temmuz'da düğün ve toplantı salonlarında yeniden başlayacak düğünlerin maske takma ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacağı belirtildi.

1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde öncelik
26.06.2020 17:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:56

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolasıyla 1 Temmuz'da düğün ve toplantı salonlarında yeniden başlayacak düğünlerin maske takma ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge sonrası Afyonkarahisar Düğün ve Toplantı Salonları Derneği, kentte yapılacak düğünler ilgili açıklamada bulundu.

Dernek Başkanı Şükrü Köken bir düğün salonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 4 aydır düğün ve toplantı salonlarının kapalı olduğunu söyledi.

Yeni normalleşme ile İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 Temmuz'dan itibaren düğün ve toplantı salonlarının tekrar faaliyetlerine başlayacağını dile getiren Köken, şöyle konuştu:

"Düğünlerimizde bizlerin ilk önceliği sosyal mesafe ve maskedir. Amacımız hastalığı yaymak değil, hastalığa 'dur' demektir. Bu nedenle Afyonkarahisar'daki bütün düğün ve toplantı salonları 1 Temmuz'dan itibaren aynı şekilde hizmet verecek. Düğün başladığı andan takı törenine kadar kurallar titizlikle uygulanacak. Bu tedbirler için düğün sahiplerinden de aynı şekilde anlayış bekliyoruz."

"Eğlenceye ve mutlulu gölge düşmesini istemiyoruz"

Köken, düğün ve toplantı salonları işletmecilerinin İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre hazırlıklarını yaptığını anlattı.

Misafirlerin düğün salonuna girmeden ateşlerinin ölçüleceğine ve maskesiz içeriye alınmayacağını dikkat çeken Köken, "Düğünlerde pistte sosyal mesafeye göre dans edilecek. Önceden 40-50 kişinin birlikte oynadığı alanda, şimdi 10 kişi oynayabilecek. Her şeyden önce eğlenceye ve mutluluğa gölge düşmesini istemiyoruz." dedi.

"Kesinlikle tokalaşma ve sarılma olmayacak"

Düğün sahibi ile işletme arasında bir taahhütname imzalanacağını belirten Köken, işletmelerin düğün esnasında herhangi bir olumsuzluk gördüğünde hemen müziği keserek gereken uyarılarda bulunacağını vurguladı.

Düğün esnasında kurallara çıkılmayacağına değinen Köken, şöyle devam etti:

"Takı töreni ise, sahneye bir sandık konularak yapılacak. Misafirler, önceden dağıtılan zarflara, hediyelerini koyacak ve sosyal mesafe uygun bir şekilde o sandığa atacak. Kesinlikle tokalaşma ve sarılma olmayacak. Yine, en son fotoğraf çekinme de maske takılarak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılacak."

Öte yandan 1 Temmuz'dan itibaren yeni düğün organizasyonu ile ilgili bir düğün mizanseni yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu Haber
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü Haber
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu Haber
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a YKS'ye girecek öğrenciler, sınavın neden öne alındığını sordu
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Gece boyunca mahalleliye dehşeti yaşatan şahıs şehadet getirdiği sırada polis devreye girdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
Eşini sokak ortasında öldüren koca kıskıvrak yakalandı! 18 gün boyunca ormanda saklanmış
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Arkadaşlarıyla çıktığı tatilde maskesiz yakalanan Demet Akalın: Takmama gerek yok
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol Hülya Avşar Kerimcan Durmaz
Spor Alper Ulusoy Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Manisa
Şu an buradasınız: 1 Temmuz'da başlayacak düğünlerde öncelik "sosyal mesafe" ve "maske" olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 18:08:53. #1.14#
title