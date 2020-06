1 Temmuz?da açılacak olan internet kafelerde tedbirler nasıl olacak Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak. Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanı Ayhan Akar ise internet kafelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik olarak 3 kuralın çok önemli olduğunu söyledi.

HER BİLGİSAYAR ARASI 1 METRELİK BOŞLUKMaske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının çok önemli olduğuna vurgu yapan, Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışanı Ayhan Akar, 'İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge itibari ile 1 Temmuz'da internet salonları, elektronik oyun yerleri açılacak. Bizlerde bunlarla ilgili kısa bir denetim gerçekleştirdik. Öncelikle üç kuralımız var. Bu üç kural çok önemli. Bunlar maske, sosyal mesafe ve temizlik. Öncelikle mesafe kuralı müşteri kapasitesine göre belirleniyor. Şu an bulunduğumuz yer 240 metre karelik en fazla 60 kişi gelebilir. Bu sayıyı dışarıya asıyoruz. Müşteriler gelirken içeride kaç kişi olabileceğini girmeden görebiliyor. Aynı zamanda her bilgisayar arasında en az 1 metre boşluk olması gerekiyor. Eğer ki böyle bir imkanımız yoksa araya şeffaf branda yada cam bölme koyulması gerekiyor' dedi.'MÜŞTERİLER ATEŞLERİ ÖLÇÜLEREK İÇERİ ALINACAK?Akar, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerinde temizlik ve hijyenin çok önemli olduğunu söyleyerek 'Temizlik ve hijyen çok önemli. Monitör, klavye, fare sulandırma şeklinde dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda vatandaşlar içeri girerken kesinlikle maskesiz alınmayacak. ve ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Eğer öksürük ya da burun akıntısı gibi bir sıkıntıları olduğunu fark ettiğimiz vatandaşımızı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz' şeklinde konuştu.'ÖNLEMLERİMİZİ ÖNCEDEN ALDIK?

İşletme sahibi Gül Nara, Önlemlerimiz önceden almaya başladık dedi ve ekledi 'İnternet kafeler 1 Temmuz'da açılacak. Bizlerde çoktandır bugünü bekliyoruz. Önceden önlemlerimizi almaya başladık. Kimse maskesiz içeri alınmayacak herkesin ateşi ölçülecek?

Kaynak: DHA