1 Temmuz 2021 Haberleri
1 Temmuz 2021 Manşet Haberleri.
- Anketçilere kızan Ahmet Davutoğlu iddialı konuştu: Gelecek Partisi belirleyici güç olacak
- Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti
- Gece gölün etrafında yürüyen vatandaşlar fark etti! Küçükçekmece Gölü'nde balık ve yengeçler kıyıya vurdu
- Hedef gözetmeksizin saldırdılar! İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere müdahalesinde 61 yaralı
- Bakan Koca aşılamada müjdeyi verdi: Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70
- Güzel oyuncu Ece Uslu'nun takipçileriyle paylaştığı siyah bikinili pozu hayran bıraktı
- İç kanama geçiren Ferhan Şensoy'la ilgili sevindiren haberi kızı Derya verdi: Babamın durumu iyi
- Fenerbahçe sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi! Antrenman formasındaki yıldız detayı gözlerden kaçmadı
- Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
- Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı
- SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı 5 Temmuz'dan sonra belli olacak
- Kendiliğinden hareket eden minibüsün altında kalan bebek hayatını kaybetti
- İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasına sansür koyan YouTube'a tepki: Bu riyakarlıktır
- Son Dakika: Elmalı'daki istismar davasında mağdur 2 çocuk, devlet korumasına alındı
- İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu
- Fransa'da Müslümanları hedef alan 'ayrılıkçılık' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te bir kez daha onaylandı
- Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kuyt, geçirdiği göz kapağı ameliyatı sonrası değişen görüntüsüyle dikkat çekti
- Sakarya'da vahşet! Köpekler, parçalara ayrılmış iki cansız beden buldu
- Normalleşmenin ilk gününde sandalyesini kapan Caddebostan Sahili'ne geldi
- ABD'den küstah rapor! Türkiye, 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler' listesine alındı
- Ünlü oyuncu Merve Boluğur göğüs dekoltesini kalp emojisiyle kapattı
- Babası canlı canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliller buldu
- Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu
- Fenerbahçeliler, Ali Koç'a karşı kazan kaldırdı: Bu nasıl vizyon Ali Başkan
- Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği iddia edildi
- Jeff Bezos ile uzaya uçacak, 82 yaşındaki pilot Wally Funk'ın cesareti takdir topladı
- Serel Yereli'nin küvet başındaki iç çamaşırlı pozu beğeni topladı
- İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
- Adalet Bakanı Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin açıklama: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım
- Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı
- Fenerbahçe, Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski'yle görüşmelere başladı
- Hatalı sollama yapan minibüs alev topuna döndü! Genç sürücü yanarak can verdi
- Metrodakiler nefeslerini tutarak izledi! Raylara atlayan adam, saliselerle trenin altında kalmaktan kurtuldu
- Real Madrid'de Sergio Ramos'tan doğan boşluğu Milli futbolcu Çağlar Söyüncü dolduruyor
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 42 kişi vefat etti, 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi
- 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin
- Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı
- DSÖ'den uyarı üstüne uyarı: Yeni bir koronavirüs dalgası kapıda
- Şanlıurfa'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk, anneannesinin cenazesini taşıyan aracın altında kalarak öldü
- Prenses Diana'nın heykeli oğulları Prens Harry ve Prens William tarafından açıldı