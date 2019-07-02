1 Temmuz 2019 Haberleri
1 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Galatasaray'ın 18'lik yıldızı Recep Gül, Westerlo'ya transfer oluyor
- BM, terör örgütü YPG/PKK ile resmi törenle anlaşma imzaladı
- Survivor'ın finalinde yürekleri ağza getiren anlar! Yusuf'un annesi fenalaştı
- İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 1'i çocuk 3 yaralı
- Şeyma Subaşı, dekolteli mini elbisesiyle takipçilerini mest etti!
- Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi
- Galatasaraylı taraftarlar, Ozan Kabak'ı Schalke 04'teki ilk idmanında yalnız bırakmadı
- Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabien Ernst'ten Max Kruse'ye Türkiye uyarısı: Çok çabuk harcanırsın
- Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren cani kocadan kan donduran ifade!
- Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!
- G20 Zirvesi'nde liderlerin konuşmasına müdahil olmaya çalışan Ivanka Trump, alay konusu oldu!
- Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric, Memphis Grizzlies'e gidiyor!
- Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu
- Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem
- Ekrem İmamoğlu FSM'deki çalışma için çözümü açıkladı
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu
- Belhanda ve Dirar'lı Fas, lider olarak turladı
- Inter, Lazaro'yu 22 milyon euroya transfer etti!
- Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor!
- Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı
- Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
- Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı
- Damien Comolli, Vedat Muriqi için Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile görüştü!
- Ekrem İmamoğlu'na 'Oğlum' diyen Erkan Tan, izne ayrıldığını açıkladı!
- Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama
- Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik
- Serinlemek için göle giren AK Parti ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı!
- Rusya'ya transfer olan Younes Namlı: Müslüman oyunculara ırkçılık yapılıyor
- Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı
- Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti
- Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede! Bundan sonra zamlar pompaya yansımayacak
- İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor
- Genç kız, eski sevgilisiyle görüşen lise öğrencisini karnından bıçakladı
- Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası
- Malmölü Fouad Bachirou, Beşiktaş'ın ilgisini resmen açıkladı!
- Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
- Benzine 27 kuruş zam geldi
- Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor
- Fenerbahçe'den Sturridge atağı! Ufak pürüzler kaldı
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar'ın kolundaki Aslan dövmesi dikkat çekti!
"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu
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