1 Şubat Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

1 Şubat Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

01.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:12
1 Şubat Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

1 Şubat Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto canlı yayında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce bilet sahibi, çekiliş saatine odaklanmış durumda. Peki, 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ Sayısal Loto ekranı

Haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi bu kez 1 Şubat 2021 tarihine denk geldi. Bilet sahipleri erken saatlerden itibaren Sayısal Loto sonuçlarının açıklanacağı saate kilitlendi. Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

1 ŞUBAT OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: Daha açıklanmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Ersun Yanal Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ahmetli Oyunlar Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 Şubat Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 11:12:35. #1.14#
title