1 Şubat Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?
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1 Şubat Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

01.02.2021 08:37 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:41
1 Şubat Pazartesi Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

1 Şubat tarihli 2021 Resmi Gazete de neler var? 1 Şubat Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 1 Şubat günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 1 Şubat 2021 Resmi Gazete...

BUGÜNÜN RESMİ GAZETE KARARLARI: 1 ŞUBAT 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM) Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhale Yönetmeliği

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Anadolu Kuvaterner Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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