1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
1 ŞUBAT PAZARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
KANALD YAYIN AKIŞI
05:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
13:00Gelinim Mutfakta
15:45Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Harry Potter Ve Melez Prens
23:15Can Tertip
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:10 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz/ Tkr
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX YAYIN AKIŞI
05:00 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın
08:00 İsmail Küçükkaya İle...
13:00 Bay Yanlış
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45Show Ana Haber
20:00 Çukur
ATV YAYIN AKIŞI
05:45 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakm
16:20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Maraşlı
TRT YAYIN AKIŞI
05:55 SeksenlerDiğer
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
19:30 Trt 1 Tanıtım Gecesi
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV8 YAYIN AKIŞI
04:308*8
06:15 Bilginiz Olsun
07:158'de SağlıkLife Style
08:30 Oynat Bakalım
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survıvor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler