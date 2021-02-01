1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

01.02.2021 12:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:20
1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 1 Şubat Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

1 ŞUBAT PAZARTESİ KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

KANALD YAYIN AKIŞI

05:00 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00Gelinim Mutfakta

15:45Arka Sokaklar

19:00Kanal D Ana Haber

20:00Harry Potter Ve Melez Prens

23:15Can Tertip

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:10 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz/ Tkr

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX YAYIN AKIŞI

05:00 Bir Deli Rüzgar

06:00 Kadın

08:00 İsmail Küçükkaya İle...

13:00 Bay Yanlış

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...Haberler

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45Show Ana Haber

20:00 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

05:45 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakm

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Maraşlı

TRT YAYIN AKIŞI

05:55 SeksenlerDiğer

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

19:30 Trt 1 Tanıtım Gecesi

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV8 YAYIN AKIŞI

04:308*8

06:15 Bilginiz Olsun

07:158'de SağlıkLife Style

08:30 Oynat Bakalım

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Survıvor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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