1 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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1 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

01.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:46
1 Şubat Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

1 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Şubat'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 2980720

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BEL, HALK, HAYAT, PETROL, SERVİS, UĞUR, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2980713

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah İSTANBUL sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2204., DEFNE, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİREK, DİYAR, ESKİ İSTANBUL, HİSAR, USLU, İSTANBUL sk bölgelerinde 01/02/2021 00:01:00 - 01/02/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977588

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DİK, SEYİSOĞLU, İDARE, İNCEBEY sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2977275

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-63 sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 478., 480. sk bölgelerinde 01/02/2021 09:00:00 - 01/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2978079

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESTİM, MENEKŞE, PINAR, TIPATAN, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 01/02/2021 11:00:00 - 01/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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