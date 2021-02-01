1 Şubat Pazartesi hava durumu! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 1 Şubat Pazartesi,, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 1 Şubat Pazartesi, günlük hava durumu tahminleri!

Tüm yurt genelinde olan kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaş, 1 Şubat Pazartesi bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 1 Şubat Pazartesi hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

1 ŞUBAT 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında), Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına ( 70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 12°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 16°C: Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C: Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C: Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C :Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya'da başlayan yağışın zamanla bölge genelini kapsayarak, (Sakarya İli dışında)aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir.İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Batı Karadeniz kesiminde kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

1 ŞUBAT PAZARTESİ 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı çok bulutlu, kuzeybatıdan başlamak üzere, zamanla bölgenin tüm batı ve kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Çanakkale il geneli ile kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Kuvvetli ve kısa süreli Lodos fırtınası etkisiyle 2-4 derece artacak.

RÜZGAR: Bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/s) şeklinde esecek.

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