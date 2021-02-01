1 Şubat Doya Doya Moda kim kazandı? 1 Şubat Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 1 Şubat Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!