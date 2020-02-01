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1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Milli güreşçi Taha Akgül: Eski performansıma en yakın şekilde olimpiyata gitmeye çalışacağım"Psikolojik korkuyu kısa sürede yeneceğim""Ameliyat sürecim sancılı oldu""İdmanlara başlayınca kendimi iyi hissedeceğim"Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu: Taha güçlü bir sporcuAbdullah Çakmar: 2016'da...

01.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:30
1 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

Milli güreşçi : Eski performansıma en yakın şekilde olimpiyata gitmeye çalışacağım

"Psikolojik korkuyu kısa sürede yeneceğim"

"Ameliyat sürecim sancılı oldu""İdmanlara başlayınca kendimi iyi hissedeceğim"Fizyoterapist Erdem : Taha güçlü bir sporcuAbdullah Çakmar: 2016'da nasıl altın madalya aldıysa şimdi de hedef altın madalyaSÜPER LİG14.00 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş20.00 Trabzonspor - FenerbahçeGALATASARAY17.30 Sarı kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.TFF 1'İNCİ LİG14.00 Keçiörengücü - Adana Demirspor16.30 Boluspor - BB Erzurumspor19.00 Ekol Göz Menemenspor - Fatih Karagümrük

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 21'inci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 TOFAŞ - Gaziantep Basketbol15.15 Pınar Karşıyaka - Frutti Extra Bursaspor17.30 Beşiktaş Sompo Sigorta - Galatasaray Doğa Sigorta20.00 Darüşşafaka Tekfen - Sigortam.net İTÜ BasketHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 İzmit Belediyespor - Hatay BŞB.                14.00 Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş TRC İnşaat

VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi19.30 Eczacıbaşı VitrA - KarayollarıAXA Sigorta Efeler Ligi15.00 Arkas - İstanbul BB15.30 Spor Toto - İnegöl Belediyespor16.00 Bursa BB - Tokat Belediye Plevne16.00 Sorgun Belediyespor - Arhavi Voleybol17.30 Ziraat Bankası - HalkbankTENİS11.30 Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar finali oynanacak. Finalde İspanyol raket Garbine Muguruza ile ABD'li Sofia Kenin karşı karşıya gelecek.AVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Granada - Espanyol (İsmail Köybaşı)15.30 Leicester City - Chelsea (Çağlar Söyüncü)17.30 Dortmund - Union Berlin (Yunus Mallı)17.30 Fortuna Düsseldorf - E. Frankfurt (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)17.30 Augsburg - Werder Bremen (Ömer Toprak, Nuri Şahin)18.00 Crystal Palace - Sheffield United (Cenk Tosun)20.30 Mallorca - Real Valladolid (Enes Ünal)21.45 Feyenoord - Emmen (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)22.00 Strasbourg - Lille (Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)22.45 Sassuolo - Roma (Mert Müldür - Mert Çetin, Cengiz Ünder)

23.00 Valencia - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)


Kaynak: DHA
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