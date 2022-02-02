1 Şubat 2022 Haberleri
Haberler.com - Genel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
1 Şubat 2022 Manşet Haberleri.
- Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Diego Perotti'den sürpriz imza
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın revizyon sinyalinden sonra kulisler hareketlendi! Kabine'de değişiklik bekleniyor
- Korona yüzünden yeni karar aldıramamış! Uzaklaştırma cezası biten koca, aynı gün eşini öldürdü
- Uzaktan görüp yanına kadar gittiler! Ardahan'da buz tutmuş gölde avlanan kurt vatandaşları heyecanlandırdı
- Asrın transfer çalımı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i ezeli rakibine kaptırdı
- Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşen Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız
- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayına mesaj attı, Davutoğlu'nun tepkisi dikkat çekti
- Emre Belözoğlu futbolculardan duman çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o kare
- Evine çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
- İki parti arasındaki gerginlik iyice kızıştı! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
- Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique olacak! Dikkat çeken Löw ve Vitor Pereira detayı
- Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10'a giren şehirler
- Trabzon'daki açılış töreninde 'Hain' sözleriyle gündem olan çocuk ilk kez konuştu! Kılıçdaroğlu'na mesajı var
- Fatih Altaylı'dan canlı yayında Davutoğlu'na 'Egolusunuz' eleştirisi! Ne diyeceğini şaşırdı
- Suriye'de korkutan anlar! Elektrik kesintisine kızan yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
- Galatasaraylıların dünyası başına yıkıldı! Gedson Fernandes'in menajerinden duyduklarına inanmak istemiyorlar
- Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali şaşırttı
- Erdoğan'dan 'İmamoğlu'nun yaptığını sizin partiliniz yapsa ne olurdu?' sorusuna yanıt: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
- Teknolojik ürünlerde vergi indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt
- TFF'den herkesi şaşırtan karar! İşte Süper Lig'in yayın ihalesiyle ilgili tüm detaylar
- Putin'den ABD'nin Ukrayna tehdidine yanıt: Bir karar alacağız ama söylemeye hazır değilim
- Esrarengiz olay! Aracıyla kırmızı ışıkta beklediği sırada kurşun yağmuruna tutuldu
- Trabzon'da ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaşına verdiği tepki herkesi güldürdü
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yayınlanmayan görüntüler! Balıkçıdan panikle kaçmışlar
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 198 kişi vefat etti, 102 bin 601 yeni vaka tespit edildi
- Havaya ateş açarken kameraya şov yapan şehir magandasına bekçi müdahale etti
- Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı
- Galatasaray taraftarından gündemin zirvesine oturan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı çığ gibi büyüyor
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına isyan etti: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
- Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül tahliye edildi
- Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e soğuk duş! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
- Korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplanan aracın sürücüsü öldü, arkadaşları yaralandı
- Terastan atlayan 18 yaşındaki genç kızın düşme anı, cep telefonu ile kaydedildi
- Gomis, İstanbul'a geldi! Ayağının tozuyla ilk sözleri Galatasaray taraftarını mest etti
- Çoban, koyunlarıyla birlikte kar esareti yaşadı! 4 gün boyunca aç ve susuz kaldılar
- Üniversitede yemek yiyen 63 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
- Cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu! Ayşe Nazlı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet
- İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldüren kamyon sürücüsü tutuklandı
- Ünlü oyuncu Wilma Elles, İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
- Magazin gündemini sallayan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
Haberler.com - Genel