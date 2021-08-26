1. sınıflar ne zaman açılacak?

Gündemin sıkça merak edilen soruları arasında "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu geliyor. Okulların kesin açılma tarihi belli oldu mu? Okullar kesin açılacak mı? araştırılıyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, milli eğitim müdürlüklerine "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler" konulu rehber gönderdi. Ardından okullar ne zaman açılacak sorusunu akıllara getirdi. Peki, 1. sınıflar ne zaman açılacak?

Okullar açılıyor mu? Okullar açılacak mı? Okulların kesin açılma tarihi belli oldu mu? bugünlerde merak edilen konuların başında gelmektedir. Okulların açılma tarihi ile ilgili kesin karar geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında verilmişti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 1. sınıflar ne zaman açılacak?

1. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Okullarda birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos - 3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okulların açılmasıyla ilgili açıklamaları şu şekilde; Eylül'de okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasının ardından, okulların 6 Eylül'de açılacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını en yetkili ağızdan açıklamış oldu. Erdoğan, koronavirüs aşısı olmayan öğretmen ve öğrencilerin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceklerini ekledi.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Okulların açılmasına 13 gün kalmıştır.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.