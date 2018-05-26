Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve ünlü spor adamları, akademisyenler, gazeteciler ve STK yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen "1. Samsun ve Futbol Çalıştayı" başladı.

Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de düzenlenen ve Samsun Valisi Osman Kaymak ile Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın konuşmalarıyla başlayan çalıştayın yönetimini ise ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan üstlendi.

"Demek ki para her şeyi çözemiyormuş"

Birbirinden önemli isimleri buluşturan çalıştay öncesinde konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor'un yeniden eski ve güçlü günlerine dönmesi için önlerinde büyük bir engel olmadığını ifade ederek, "Samsunspor küme düştüğünde, Samsun da düştü. Bunu kabul etmek gerekir. Böylesine güçlü bir kulübün, borcunu söylediğimizde kimse yanaşmıyor. Biz de farklı kampanyalarla kulübümüze imkanlar sağladık. Ancak buna rağmen takımı ligde tutamadık. Demek ki para her şeyi çözemiyormuş. Samsunspor için para verdiğini söyleyenleri, omuzlarda taşıyoruz ama sonra deftere bir bakıyoruz ki bunu borç olarak vermiş. Elbette ki borç alınacak durumlarda var ama bu durum farklı. Samsunspor'a talip olmayı düşünenler korkmasınlar. Diğer takımların borçlarına oranla bizim öyle büyük bir borcumuz yok. Devlete olan borçlar fazla. Bunlar da yapılandırılmış ve takside bağlanmıştır. Samsun'da eksik olan tek şey, bir araya gelemiyoruz ve birbirimizi yakasından çekiyoruz. İş adamı, siyasetçi ya da halk anlamında söylüyorum, Samsunspor için 'bana ne' deme şansı kimsenin yok. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bir yol haritasının oluşması noktasında son derece önemli bir adım atılmış ve bu çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştay'dan çıkacak sonuç önemlidir. Bu anlamda katılım sağlayan tüm değerli konuklara teşekkür ediyorum" dedi.

"Samsunspor ortak heyecanımız"

Samsunspor'un, Samsunlular için öneminden bahsederek başladığı konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajları veren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsunspor, bu şehrin ortak sevdası. Evet, kötü günler yaşadık, yaşıyoruz. Ama oturup bu duruma üzülmek yerine, sorunların çözümü noktasında bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu anlamda Samsunspor aşkımdan ve bu şehre olan sevdamdan hareketle böyle bir çalıştay yapılmasını ve Samsunsporumuz için bir yol haritasının çıkartılması gerektiğini düşündüm. Türk futbolunun önemli değerleri, kıymetli akademisyenler, Samsunsporu yakından takip eden gazeteciler ve STK temsilcilerimizin katılımıyla bu önemli çalıştayı başlatıyoruz. Samsunspor için, Samsun'da yaşayan herkesin bir heyecanı olmalı. Bu heyecanı yaşayan insanlar omuz omuza verdiğinde, bizim üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yok. Atakum Belediyesi olarak, 'Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projesi ile çıktığımız yolda kulübümüze ciddi bir destek sağladık. 'İlk Doğuşta Aşk' projesi ile çocuklarımızın Samsunspor aşkıyla büyümesi için adımlar attık. Şimdi de bu çalıştay ile Samsunsporumuza yol haritası çizeceğiz. Biz Samsunspor için üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu şehrin en değerli markası olan Samsunspor için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

"Güzel günler göreceğiz"

Çalıştay düzenlediği için olumlu ve olumsuz bir çok tepki aldığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Samsunspor'a gönülden sevdalı hemşerilerimiz bize bu noktada destek oluyor. Ancak çalıştay sürecinde bize olumlu ve olumsuz çok tepki geldi. Bir şeyin altını çizmek istiyorum ki biz bu yola bir beklenti ile çıkmadık. Bizim tek beklentimiz, Samsunsporumuzun eski ve güçlü günlerine dönmesidir. Bu çalıştaydaki amacımız da yönetime talip olacak hemşerilerimize bir yol haritası kazandırmak. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yönetim anlayışı da eskisi gibi değil. Kulüpler, ancak bilimsel ve profesyonel bakış açısı ile başarıyı yakalayabilir. Biz de bu düşünceden hareketle bilim insanlarımızı ve profesyonel isimleri burada buluşturduk. Dün dünde kaldı. Şimdi Samsunsporu güçlendirme ve Süper Lig'e çıkartma zamanıdır. Buradan bir de küçük bir çalıştay hediyesi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Samsunspor'un lisanlı ürünlerinin satıldığı profesyonel bir internet sitesi hazırlattım. Bu online satış sitesinin, lisanslı ürünlere daha kolay ulaşım sağlayacağını ve satışlara hız kazandıracağına inanıyorum. Kulübümüze hayırlı olsun. Ayrıca bir teşekkür sunmak istiyorum. Samimiyet ile Samsunspor için mücadele eden Samsun Valisi Osman Kaymak'a teşekkür ediyorum. Çalıştay'a katılan tüm konuklarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlik ve beraberlik bizi güzel günlere götürecek. Hep birlikte güzel günler yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "1. Samsun ve Futbol Çalıştayı" başladı. İki gün boyunca sorunların ele alınacağı ve çözüm önerilerinin tartışılacağı çalıştay sonucunda bütün veriler toplanarak, Samsunspor için yol haritası belirlenecek. - SAMSUN