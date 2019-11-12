'1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru Türkiye'nin oldu

12.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:10

TÜRKİYE, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidan ile '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu Endonezya'nın elinden aldı. Guinness Resmi Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, rekor tescil belgesini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen 11 Kasım'da, 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluşturuldu. Bu 2023 noktadan biri olan Çorum'da 3 bin kişinin katılımıyla rekor seviyede fidan dikildi. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi.

Kaynak: DHA