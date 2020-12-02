Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
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Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi

02.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:00

Edinilen son dakika haberine göre 1 saatte 41 araç ihlal etti.

1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde trafik ekipleri ilçenin en işlek caddesi yaya geçit uygulaması yaptı. 1 saat süren uygulamada 41 araç sürücüsü kuralları ihlal etti. Her sürücüye ayrı ayrı 598 lira olmak üzere toplamda 25 bin lira ceza kesildi. Yayalara yol vermedikleri için ceza yiyen sürücüler şok oldular. Kimisi daldığını kimsi fark etmediğini söyledi, kimisi ise kuralların nasıl olduğunu anlattı. Ancak hepsi ceza yemekten kurtulamadı.

İnegöl'de yayaların öncelik olduğu yerlerde bir çok sürücü bunları hiçe sayıyor. İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçidinde denetim yaptı. Trafik ekiplerinden biri kamerayı çalıştırdı yayalara yol vermeyen sürücülerinin plakaları tespit ederek ileride duran diğer ekibe telsizle bilgi verdi. Kuralları ihlal eden sürücüler tek tek duruldu. Önce ekipler tarafından uyarıldı ardından evrakları alınarak cezai işlem uygulandı. 1 saat içerisinde yapılan uygulamada yaklaşık 41 araç sürücü yayaya yol vermediği için ceza yedi.

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Ceza yiyen sürücüler polise tepki gösterdi. "Bu paralar bu kadar kolay kazanılmıyor" diyerek imza atmayan da oldu. Bazı sürücüler yayaları fark etmediğini söyledi. Bazıları ise dalgınlıklarına geldiği için fark etmediklerini ifade ettiler.

Hatta sürücülerden biri polislere "yayalara nasıl yol vereceğini" uygulamalı olarak anlattı. O anlar da kameraya yansıdı.

Fakat polis ekipleri sürücüleri tek tek dinledi ama kurallara uymadıkları için hepsine 598 lira ceza kesti. 1 saatlik uygulamada toplamda 25 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan yaya geçitlerinin olduğu yerde geçmeleri gereken yayaların da kurallara uymaları hatırlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi
Son dakika 3. sayfa: 1 saatte 41 araç ihlal etti... Kimisi itiraz etti, kimisi polise uygulamalı olarak gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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