1 saatte 40 bin liralık hırsızlık şüphelileri kamerada (2) 3 ŞÜPHELİ YAKALANDIBursa'da, 1 saatte 5 iş yerine girip, 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalınmasının ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.S., A.K. ve H.K. olduğunu belirledi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI Bursa'da, 1 saatte 5 iş yerine girip, 8 sadaka kutusu, yaklaşık 10 bin lira ve toplam 30 bin lira değerinde 2 motosiklet çalınmasının ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Y.S., A.K. ve H.K. olduğunu belirledi. Saklandıkları evde yakalanan 3 hırsızlık şüphelisi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi. İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Kaynak: DHA