1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)
2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDISamsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle...
28.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:20
2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA