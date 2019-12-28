1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)
Haberler » Güncel » 1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2) - Haber

1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDISamsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fırat Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle...

28.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:20
1 saatte 4 eğlence mekanına silahlı saldırı şüphelileri adliyede (2)

2 ŞÜPHELİ, TUTUKLANDI

Samsun'un ve ilçelerindeki 4 eğlence mekanına, bir saat içinde silahlı saldırı düzenledikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Keskinsoy ve Abdurrahim Keskinsoy çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler