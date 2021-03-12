1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza
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1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza

12.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:10

1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza Şehir merkezinde trafik ekiplerinden denetim 8 araç bağlandı, 13 bin lira ceza yazıldı Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde genel trafik denetimi yapıldı.

1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza

Şehir merkezinde trafik ekiplerinden denetim

8 araç bağlandı, 13 bin lira ceza yazıldı

DÜZCE - Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde genel trafik denetimi yapıldı. Yapılan uygulama kapsamında 8 araç bağlanırken, 18 araç sürücüsüne de 13 bin lira ceza yazıldı.

Korona virüs ile mücadele bir yandan devam ederken, bir yanda da araçlarda denetimler devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin merkezinde genel trafik denetimi gerçekleştirdi. Kuyumuzade Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ön cam filmi, muayene, sigorta, araç üzerinde ruhsata işlenmeyen yazı ve fotoğraf, minibüslerde sosyal mesafe, maske ile hijyen, emniyet kemeri ve direksiyon başında telefonla konuşmak suçları kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 8 araç trafikten men edilirken, 18 araç sürücüsüne ise 13 bin lira cezai işlem uygulandı.

1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza
1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza
1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza
1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza
1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza
1 saatlik uygulamada 13 bin lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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