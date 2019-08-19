19.08.2019 19:35

1 Saat süren yağış kayalıklarda şelale oluşturdu

Ermenek'te aniden bastıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkileyerek sele neden oldu. Yağmur suları, Firan Kalesi kayalıklarında adeta şelale oluşturdu.

Kent merkezinde saat 15.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak, kısa sürede sele neden oldu. İlçe merkezindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Sel suları cadde ve sokaklardan aktı. Yağmur suları, Ermenek kent merkezinin üst kısmında bulunan yaklaşık 200 metre yükseklikteki Firan Kalesi kayalıklarında adeta şelale oluşturdu.

Kaynak: DHA