'1 plazma bağışçısı, 6 koronavirüs hastasına can oluyor'
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'1 plazma bağışçısı, 6 koronavirüs hastasına can oluyor'

TÜRK Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, pandemi sürecinde ağır hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışlayanların 6 kişiyi kurtardığını belirterek, Adana'da da bu farkındalığın yüzde 100 oranında olduğunu kaydetti.

'1 plazma bağışçısı, 6 koronavirüs hastasına can oluyor'
26.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:54

TÜRK Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, pandemi sürecinde ağır hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışlayanların 6 kişiyi kurtardığını belirterek, Adana'da da bu farkındalığın yüzde 100 oranında olduğunu kaydetti.

Dünyada denenmiş örnekler olması nedeniyle plazma tedavisinin entübe ve ağır hastaların kurtulmasında yardımcı yöntem olarak uygulandığını belirten Başkan Ramazan Saygılı, immün plazma bağışı sürecini anlattı. Kimlerin plazma bağışı yapabileceği konusunda bilgi veren Saygılı, "Adana'da da ülkemizde de koronavirüs sürecini yaşamış, 14 gün karantina sürecini bitirmiş, 15'inci gün testleri negatife dönmüş bağışçılarımızı Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız listeyle arıyoruz. Onlara sırayla araç gönderiyoruz. Evinden alıp Kızılay noktasına getirerek plazmalarını alıyoruz. Plazmayı veren kişiler normal kan bağışı yapar gibi yarım saat, 15 dakikasını ayırarak plazmasını bağışlıyor. Biz de aracımızla tekrar evine bırakıyoruz" dedi.

1 BAĞIŞÇI 6 KİŞİYİ KURTARIYORHer immün plazma bağışçısının 6 ağır koronavirüs hastasının kurtulmasına yardımcı olduğunun altını çizen Başkan Saygılı, "Her alınan plazma ikiye bölünüyor. 2 hastamızın şifa bulmasına vesile oluyor. Bu enfeksiyonu geçirip iyileşmiş her hastamız da 3 kez bağış yapabiliyor. Dolayısıyla 6 hastanın kurtulmasına vesile oluyor. Kişinin ihtiyacı olan plazmayı vücut 1 hafta,15 gün içinde kendi üretiyor" diye konuştu. ADANA'DA YÜZDE 100'Ü PLAZMA BAĞIŞÇISITürkiye ortalamasına göre, Adana'da pandemi sürecindeki farkındalığın çok yüksek olduğuna dikkat çeken Saygılı, "Türkiye ortalamasında Adana'da her koronavirüs sürecini geçirmiş vatandaşlarımızın yüzde 100'e yakını başka sağlık sorunu yoksa gelip plazma bağışını yapıyor. Adana'da bu anlamda önemli bir farkındalık var" dedi. Kızılay'a 50'nci kez beyaz kan bağışı yapan Cüneyt Binbiri de imkanı olan herkesi kan bağışına davet etti. Binbiri, "Düzenli olarak kan vermeye gelirim. Bunun ihtiyacı olan insanlara ulaşmasından büyük mutluluk duyuyorum. 50'nci kan bağışımı yapıyorum. Bu beyaz kana insanların çok ihtiyacı var. Bir kan, bir can ama bu plazma daha çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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