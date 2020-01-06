1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

06.01.2020 23:05 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:05

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'na gelen 1 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA