1 PKK'lı terörist daha teslim oldu
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1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'na gelen 1 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

06.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:45
1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

'ın kuzeyinde terör örgütünden kaçarak 'na gelen 1 'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.


Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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