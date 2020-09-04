1 OSB'nin ortak arıtma tesisi tamamlandı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tesisten görüntüler Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasemin Artar ile röportaj Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Yasemin Artar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile, 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında Ergene - 1 OSB sınırları içerisinde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tesisten görüntüler

Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yasemin Artar ile röportaj Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Yasemin Artar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile, 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında Ergene - 1 OSB sınırları içerisinde yapılan arıtma tesisimiz, 63 firmanın suyunu fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtacaktır" dedi.

Artar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ergene İlçesi Misinli Mahallesi'nde bulunan ve yapımına 2014 yılında başlanılan Ergene - 1 OSB Atıksu Arıtma Tesisi'nin tamamlandığını ve kısa bir süre sonra hizmete gireceğini söyledi.

Ergene - 1 OSB'nin, 449 hektarlık bir alana sahip olduğunu belirten Artar, burada toplam 63 firmanın atık sularının arıtılacağının altını çizdi.

Artar, arıtılan atık suların istenilen kriterlere getirilerek Marmara Denizi'ne derin deniz deşarj ile bırakılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile, 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında Ergene - 1 OSB sınırları içerisinde yapılan arıtma tesisimiz, 63 firmanın suyunu fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak arıtacaktır.

Atık su arıtma tesisimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteğiyle sanayicilerimiz tarafından yaptırılmıştır. Kapasitemiz günlük 60 bin metreküp atık sudur."

Artar, tesisin çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Artar, sistemin çevreye çok faydalı olduğunu dile getirerek, "OSB'lerin kurulmasındaki genel amaç, çevre kirliliğinin önlenmesi ve gelecek nesillere temiz bir doğanın bırakılmasıdır. Ülkemizde bu tür faydalı tesislerin yapımında büyük emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Valimiz, Kaymakamımız, Ergene- 1 OSB Yönetim Kurulu ve sanayicilerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA