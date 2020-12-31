1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık mı? Bugün ve yarın bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? 1 Ocak'ta marketler açık mı?
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1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık mı? Bugün ve yarın bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? 1 Ocak'ta marketler açık mı?

31.12.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:45
1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık mı? Bugün ve yarın bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? 1 Ocak'ta marketler açık mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma günü her sene olduğu gibi bu sene de tatil olacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık olacak mı? 1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık mı? Bugün ve yarın bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? 1 Ocak'ta marketler açık mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma günü her sene olduğu gibi bu sene de tatil olacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında market ve bakkallar açık olacak mı? 1 Ocak Yılbaşı yasağında marketler açık mı? Bugün ve yarın bakkal ve marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? 1 Ocak'ta marketler açık mı? İşte detaylar haberimizde...

1 OCAK YILBAŞI YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bu yılki yeni yıl kutlamalarını da etkiledi. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesine göre 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, Yılbaşı yasağında marketler açık olacak mı? Yarın (1 Ocak) marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre korona virüs salgınının yayılma hızını durdurmak amacıyla yılbaşında 31 Aralık 21.00'den 4 Ocak 05.00'e kadar sürecek bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağına dahil olan 1 Ocak yılbaşı tatilinde marketlerin açık olup olmadığı araştırılıyor.

MARKETLER VE BAKKALLAR HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIK OLACAK?

Sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Marketler ve bakkallar yarınki (1 Ocak) yılbaşı tatilinde de, 4 günlük yılbaşı yasağında da açık olacak.

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