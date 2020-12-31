1 Ocak üniversiteler tatil mi? 1 Ocak'ta EBA'da ders var mı?

Uzaktan eğitim devam ederken öğrenciler "1 Ocak'ta EBA'da canlı ders olacak mı?" ve 1 Ocak üniversiteler tatil mi? sorularını araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık ve 4 Ocak arası tatil ilan edildi. Peki dersler ne durumda? 1 Ocak üniversiteler tatil mi? 1 Ocak'ta EBA'da ders var mı? işte cevapları...

31 Aralık 2020 resmi tatil mi değil mi sorusu dün çok gündemdeydi. Öğrenciler 31 Aralık resmi tatil olmadığı için derslere girdiler. şimdi de 1 Ocak resmi tatil mi? 1 Ocak'ta üniversiteler tatil mi? 1 Ocak'ta dersler var mı? ve 1 Ocak'ta EBA'da ders var mı? sorularına cevap aranıyor. İşte yanıtları...

1 OCAK'TA DERS VAR MI? 1 OCAK ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Ocak, resmi olarak ülkemizde uygulanan resmi tatil günlerinden bir tanesidir. 1 Ocak resmi tatil olduğu için kamu kurum ve kuruluşlarında ve devlet kurumlarında iş olmaz. 1 Ocak tatildir. Bu doğrultuda 1 Ocak'ta üniversiteler ve tüm okullar da tatildir. 1 Ocak resmi tatil olduğu için EBA'da da ders yoktur.