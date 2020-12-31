1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı? 1 Ocak Yılbaşı çiçek siparişi verilir mi?
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1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı? 1 Ocak Yılbaşı çiçek siparişi verilir mi?

31.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:11
1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı? 1 Ocak Yılbaşı çiçek siparişi verilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda yılbaşında sokağa çıkma yasağı ve kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultu da özellikle de 1 Ocak resmi tatilde birçok yer kapalı olacak. Özel gün hediyesi göndermek isteyen vatandaşlar 1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı? 1 Ocak Yılbaşı çiçek siparişi verilir mi? diye merak ediyor. İşte detaylar!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 ve 4 Ocak 2021 tarihlerinde tüm Türkiye'de yılbaşı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni yıl, yıl dönümü, doğum günü, doğum, ve birçok sebeplerle sevdiklerine çiçek göndermek isteyenler yılbaşı sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde çiçekçilerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 1 Ocak'ta çiçekçiler açık mı? 1 Ocak Yılbaşı çiçek siparişi verilir mi? İşte cevapları!

1 OCAK'TA ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

1 Ocak Yılbaşında çiçekçiler açık mı diye merak edenler için açıklama geldi. "Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir" ifadelerinde bulunuldu.

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