1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?

31.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:37
1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?

Perşembe akşamı başlayacak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?

Bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Geçen haftalardaki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacaklar. 1 Ocak da dahil yılbaşı sokağa çıkma yasağında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler.

1 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CUMA NAMAZI OLACAK MI?

Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?İsmail Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında, nereli?GAİN nedir? GAİN'de neler var? GAİN dizi ve filmleri nelerdir? GAİN ne işe yarar? GAİN orijinal içerikleri nelerdir?31 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 31 Aralık puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi!TikTok Hadise konseri izle! Tiktok yılbaşı konserleri izleme linki! Hadise TikTok hesabı ne? #yeniyılda TikTok heyecanı! Tiktok yılbaşı kaçta başlıyorSon Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dirSosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldıSON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSON DAKİKA | KPSS 2020/2 Tercih Kılavuzu yayımlandı! KPSS-2022/2 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?ÖSYM SON DAKİKA! KPSS 2020/2 tercih kılavuzu AÇIKLANDI ! KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2020/2 tercihleri nasıl yapılır?
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Çağla Şıkel Eser Yenenler Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Halis Özkahya Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:37:31. #1.14#
title