1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?

Bu akşam başlayacak sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak sokağa çıkma yasağında Cuma namazı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Geçen haftalardaki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 10.00 ve 17.00 arasında açık olacaklar. 1 Ocak da dahil yılbaşı sokağa çıkma yasağında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler.

1 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CUMA NAMAZI OLACAK MI?

Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.