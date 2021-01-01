1 Ocak Marketler kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 Marketler kaça kadar açık? Marketler ne zaman kapanacak?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma günü her sene olduğu gibi bu sene de resmi tatil ve ayrıca sokağa çıkma yasağı var. Koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkma yasağı kapsamında, 1 Ocak Marketler kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 Marketler kaça kadar açık? Marketler ne zaman kapanacak? İşte tüm cevaplar...

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Cuma günü hem resmi tatil hem de İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması var. 80 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birkaç soru soruyor. Yılbaşı sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 1 Ocak Marketler kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 Marketler kaça kadar açık? Marketler ne zaman kapanacak? İşte tüm cevaplar...

1 OCAK MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

BİM, ŞOK, Migros ve A101 marketler, bakkallar, fırınlar, manavlar, kuruyemişçiler ve kasaplar, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresinde belirli saatlerde hizmet verebilecek. Marketler her sabah 10:00'da açılacak ve 17:00'da kapanacak. Vatandaşlar, yalnızca acil ihtiyaçları için evlerine yürüme mesafelerindeki marketlere gidebilecek. tüm market, manav ve kasap gibi yerler 17:00'da kapanacak.