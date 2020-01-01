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1 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık"En büyük problem, tenisin zengin sporu olduğu algısı""Projelerimizle 81 ilde gençlere ulaşıyoruz""2020'de olimpiyatlara gitmek için şartlarımızı zorluyoruz"BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma...

01.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:25
1 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık

"En büyük problem, tenisin zengin sporu olduğu algısı"

"Projelerimizle 81 ilde gençlere ulaşıyoruz""2020'de olimpiyatlara gitmek için şartlarımızı zorluyoruz"BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.GALATASARAYSarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.FENERBAHÇESarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe kadar izinli.DEMİR GRUP SİVASSPORKırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.VOLEYBOL

15.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 07-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde organize edilecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri turnuvası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek. 


Kaynak: DHA
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