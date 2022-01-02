1 Ocak 2022 Haberleri
1 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Fenerbahçe ve Hull City'nin Vedat Muriqi savaşı! Ali Koç ile Acun Ilıcalı karşı karşıya geldi
- Diyanet'ten 'Kur korumalı TL vadeli mevduat caiz mi?' sorusuna yanıt
- TCDD, Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammın suçunu İBB'ye attı: Hukuksuz bir şekilde yürürlüğe kondu
- Araç bariyerlere ok gibi saplandı! Polisler, telefonla arayan sürücünün kardeşine acı haberi veremedi
- Acun Ilıcalı'nın 15 yaşındaki kızı Yasemin, şimdiden annesini geçti
- İki ünlünün yasak aşk iddialarıyla ilgili Demet Akalın ağzındaki baklayı çıkardı: İki tarafı da uyarmıştım
- Aylar önce ortaya atılan iddia doğru çıktı! İrem Derici'den gündemi sarsan aldatılma itirafı
- Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı, Türkiye'ye deport edilebilir
- Çocukları parti aracında uyuşturucuyla yakalanan CHP Osmaniye il başkanı istifa etti
- Zamdan sonra 200 TL'lik elektrik faturası kaç lira olacak? İşte vatandaşın cebinden çıkacak para
- 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle evlendi
- 23 yaşındaki kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu
- Hakkari'de 11 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi
- Meriç Nehri'nde taşkın alarmı! Köy halkı tarım arazilerinde kayıkla geziyor
- Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı
- Yürek parçalayan görüntüler! Sınırda donarak ölen Afgan anne, son hamlesiyle 2 çocuğunun canını kurtardı
- Enerjiye, akaryakıta ve köprülere gelen zammın ardından bir artış da Marmaray'a yapıldı
- Akşener'den sosyal medyada gündem olan paylaşım: Bize güvenin, az kaldı
- Akrabalar arasında alacak verecek kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
- Taksimetre güncellemesinde istenen fahiş ücretle ilgili bakanlık harekete geçti
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi
- Üzerine duvar kaplaması düşen çocuk hayatını kaybetti
- Avusturya'da hekim destekli intihara izin veren yasa yürürlüğe girdi
- Acun Ilıcalı, Hull City'yi resmen aldığını açıkladı! Kulübün sosyal medya hesabına takipçi yağdı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
- Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine saldı
- Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden yanıt gecikmedi
- AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, 'Zam geldiği gibi gider' dedi, Tayyar 'Gelirleri artırma' çağrısı yaptı
- Tabutları yan yana dizildi! Kazada ölen aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiye acı veda
- Meriç Nehri'nde debi yükseldi, alarm seviyesi 'turuncuya' döndü
- Avcılar'da doktora yumruk atan şüpheli tutuklandı
- Yeni yılın ilk romantik paylaşımı! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz
- Alışverişte depozito uygulaması başladı mı? Bakanlık kafa karışıklığını giderdi
- Yılbaşı onun gecesi oldu! Megastar Tarkan, iki ilki birden yaşadı
- Zam yağmurundan trafik sigortası da nasibini aldı! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
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- Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra hayatını kaybetti
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