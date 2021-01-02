1 Ocak 2021 Haberleri
02.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 02.01.2021 01:19
1 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Genç Melisa, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi! Haberi duyan yakınları kahroldu
- Kontrolden çıkarak 6 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
- Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler
- Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı
- Ankara'da yürek yakan olay! Çöp dökmek isterken hayatını kaybetti
- MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor
- Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı
- Hasan Can Kaya, Exxen için çizgi film yapıyor! Projede bomba Kibariye detayı
- Aşklarını haykırdılar! Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'nin sarmaş dolaş pozlarına beğeni yağdı
- Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi
- Alanya'da yaşayan Ukrayna uyruklu Stanislav Lukash, evinin banyosunda ölü bulundu
- Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı
- Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü
- Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok
- Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak
- ABD, F-35'lerde tam kapasiteli seri üretimi askıya aldı
- Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
- Twitter kullanıcısı 'Büyük ikramiye bana çıktı' dedi, gerçeği dikkatli takipçileri ortaya çıkardı
- 1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü
- Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış
- Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi
- Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti
- Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Telefonlarım hiç susmadı
- Sinop'ta şüpheli ölüm! Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
- Vakaların her gün rekor kırdığı İngiltere'de şoke eden olay! Sıcak nargile takımları skandalı ele verdi
- Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü
- Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti
- Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler
- Ardahan'da termometreler eksi 25 dereceyi gördü
- Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı
- TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi
- Son Dakika: Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin Ayasofya haberiyle ilgili inceleme başlattı
- Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, 'Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık' sözleri alay konusu oldu
- Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu
- Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim
- 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi
- 3 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörden düşüp öldü
- Öykü Karayel, yeni yılın ilk saatlerinde yaptığı paylaşımla doğacak bebeğinin ismini açıkladı
- 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu
- Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı