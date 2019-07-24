1 Nolu Kayseri Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Sarıkoca: "Türkiye'de sürdürülebilir en...

S.S. 1 Nolu Kayseri Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Sarıkoca; "Bizler, yaklaşık 20 yıldır havalimanında faaliyet gösteren bizi sömürenlere karşı kenetlenme çabalarımız engellenmesine rağmen yıllardır en iyi şekilde kenetlenen, birlikte ekmek mücadelesi veren ve ekmeğimizi bölüşen taksici esnaflarıyız. Provokasyon girişimlerini ve tahrikleri kamuoyunun, adli ve idari yetkililerinin hakkaniyetli değerlendirmelerine bırakıyoruz" dedi.

Bir grup taksici esnafı ile birlikte Havalimanı önünde basın açıklaması yapan S.S. 1 Nolu Kayseri Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Hasan Sarıkoca, Kayseri Havalimanı taksi hizmetleri kiralama ihalesi sonrası kooperatifleri tarafından alınan ihaleyle ilgili 1. İdare Mahkemesinin aleyhlerine verdiği karara saygı gösterdiklerini ve kararı bozan en kapsamlı bilgiler ışığında yeniden hüküm kuran, haklarını teslim eden yüksek mahkeme Danıştay kararına da aynı şekilde saygı duyduklarını söyledi. Sarıkoca açıklamasında; "Bizler; yaklaşık 20 yıldır havalimanında faaliyet gösteren, bizi sömürenlere karşı kenetlenme çabalarımız engellenmesine rağmen yıllardır en iyi şekilde kentlenen, birlikte ekmek mücadelesi veren ve ekmeğini bölüşen taksici esnaflarıyız. Yıllar önce bugünkü uçak ve yolcu sayıları hayal edilemezken en zor şartlarda hizmet vermiş, hiçbir soruna sebep olmadan tüm çalışanlarımız ile birlikte şehrimizi temsil etmeye çalışmış, havalimanının bugünkü seviyelerini, evimize helal lokma götürebilmek için sabırla beklemiş taksici esnaflarıyız. Bu süreçte en büyük mücadelemiz bir kısım kişilerin kurduğu sömürü sistemine karşı verdiğimiz hak mücadelesidir. Devlet Hava Meydanları'nda çok daha az kira bedeli ödeyen yani taksi başı 187 TL KDV dahil kira ödenir iken, bizim üzerimizden ciddi menfaatler sağlayan, söz konusu ayrıcalıklı zümreye inat ekmeğimizi pazara sürmekten çekinmemiş, tekrar ihale edilmesi sonrası mücadeleye devam eden kişileriz. Yapılan ihale sonucunda taksi başına eski kira bedelinin 5,5 misli fazla kira ödemeyi taahhüt ettik, yani 800 TL + KDV ile ihaleyi kazandık. Oluşan fiyat sürdürülebilirlik sınırının çok üzerine çıkmış, birkaç havalimanı dışında diğer tüm havalimanlarına göre en yüksek fiyattır. İhale sonucunda oluşmamış afaki fiyatları ortaya atmak, ihale hukukuna aykırı olduğu gibi günümüzün popüler yönetimine, algı yönetimine hizmet etmektir. Çamur at izi kalsın anlayışınızı takdirinize bırakıyoruz. Kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır. 'Çıkılan limit fiyat üzerinden açık arttırma suretiyle yapılması gereken ihaleye belirli bir miktarda hizmet sektörü değil de fiyatı belirli bir mal alım satımı yapar gibi küsuratıyla birlikte bir teklif sunduk' demek konuyu bilenler için hayretle karşılanacak bir durumdur. Böyle kabul edecek olursak birilerinin çıkıp ihale sonrasında 'bu olmamış ben daha fazla veriyorum' diyebilmesi her zaman mümkündür. Bu işin sonu yoktur. Sürdürülebilir ve sağlıklı bir hizmet sunmak kamu yararını hedeflerken en önemli öncelik olmalıdır. İhaleye geç katılma sebeplerinin soyut iddialardan ibaret olduğu, aleyhimizde verilen 1. İdare Mahkemesi kararında dahi tescillenmiştir. 1. İdare Mahkemesi kararının 6. sayfası ile 7. sayfasının başında açıklanmıştır. Bu iddiaların da kesinlikle ciddiye alınmaması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere de değinen Sarıkoca; "Bizden önceki kiracı olan vakıf 31.12.2018 itibarıyla kuruma yıllık 38 bin 234 TL öderken, biz ihale sonucunda söz konusu bedeli 5,5 kat artırarak 191 bin 520 TL karşılığında ihaleyi kazandık. Devlet nasıl zarar ediyor? Allah aşkına açıklayın, bütün havalimanlarına baktınız mı? Ankara Esenboğa Havalimanında taksi başına 548 TL, İzmir Adnan Menderes Havalimanında taksi başına 500 TL, Antalya Havalimanında taksi başına 440 TL, Muğla Dadaman Havalimanı taksi başı 320 TL, Adana Havalimanında ise taksi başı 320 TL ödenmektedir. Türkiye'de sürdürülebilir en yüksek kira bedelini ödeyen biziz, yani Kayseri Havalimanıdır. Araç başı 800 TL + KDV ödüyoruz. Üstelik havalimanından şehir merkezi 5 kilometre mesafede ve şehir merkezine 20 TL'ye yolcu taşırken. İnsanları töhmet altında bırakarak, namuslu insanlara namussuzluk isnat etmelerinin hesabını şimdi ayaklar altına aldıkları yüce Türk yargısına ödeyeceklerdir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA