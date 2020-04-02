1 Nisan 2020 Haberleri
1 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
02.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:18
- Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti
- California Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu, canlı yayını terk etti
- Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti
- Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var
- Mesut Özil'den evde kalanlara maç davetiyesi
- Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisinde kullanılan immün plazma teminine ilişkin kriterleri belirledi
- Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım
- Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız
- Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu: Alternatif tedbirlerimiz hazır
- Fransa'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 32'ye yükseldi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
- Diagne'den ağlayan eşine: Bu sadece bir film, sen aptal mısın?
- Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız
- İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
- Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga: 8 yaralı, 3 gözaltı
- İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
- Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, gözleri dolarak açıkladı: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
- Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti
- Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
- İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
- Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı
- İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
- ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor
- Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
- Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
- 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
- Badou Ndiaye, Senegal'de 650 aileye yardımda bulundu
- Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
- Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar
- Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
- Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı