1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ile İmarethanesi'nin Açılışı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Huzur içinde kardeşlik içinde yürümeliyiz. Türkiye'de satılmış çok azdır. Aldatılmışlar çoktur. Bu da konuşarak giderilir. Birbirini hasım görerek değil." dedi.

Restorasyon çalışmaları ile aslına uygun şekilde yenilenen 1. Murad Hüdavendigar Külliyesi ile İmarethanesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Vakıf Merkezi'nin açılışına katılan Kahraman, burada yaptığı konuşmada, tarihi bir mekanda, tarihle iç içe, Osmanlı'nın merkezinde bulunduklarını söyledi.

Osmanlı'nın kuruluşundan bugüne bilgiler veren Kahraman, tarihe sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Birlik Vakfı'nın hedeflerinden birinin tarihine, milli şuur ve ruhuna sahip gençlik yetiştirmek olduğunu dile getiren Kahraman, "Birlik Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği'nin devamı sadedinde kurulmuştur. Milli Türk Talebe Birliği'nin kuruluş tarihi de Osmanlı'ya dayanır, 1916'dır." ifadelerini kullandı.

"Tarihe sahip çıkmak demek, 'Biz, ben, kendimiz olmak' demektir. Gerilik değil, ileriliktir. Tarihi seveceğiz, kendimizi seveceğiz." diyen Kahraman, şöyle konuştu:

"Türkiye ne zaman yükselecekse önüne bir mani çıkardılar. O mani niye çıkar? 'Tarihimize sahip çıkmayalım, biz olmayalım.' diye çıkar. Sonuncusu 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'da maazallah harekat muvaffak olsaydı 16 Temmuz'da Türkiye yoktu. Türkiye yok olacaktı. Ortada birbirine giren bir halk ve perişanlık. Millet eksisi gibi habersiz değildi, haberliydi. Her hadiseyi takip eden bir şuura sahipler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a inanıyorlar. Hangi partiden olursa olsun meydanlar doldu. Çok şükür bir büyük tehlikeyi atlattık. Bir vatan hainliği hadisesini halletmiş ve çözmüş olduk. 15 Temmuz gecesi milletvekilimiz Bennur Hanım geldi meclise. 'Bennur Hanım hayrola?' dedim. O da bana 'Şehit olmaya geldim.' dedi. Bize Nene Hatunlar lazım. Helal süt emmiş anneler lazım. Huzur içinde kardeşlik içinde yürümeliyiz. Türkiye'de satılmış çok azdır. Aldatılmışlar çoktur. Bu da konuşarak giderilir. Birbirini hasım görerek değil. 15 Temmuz gecesi mecliste 3 parti vardı. Grup Başkanvekillerini çağırdım, sağ olsunlar geldiler. Herkes parti etiketini kaldırmıştı ve ay yıldızın altındaydı. Mecliste kavgalar oluyor üzülüyorum, kavga değil fikir beyanı mikrofondur. Fikrin Kırkpınarı burasıdır, diyalog konuşmaz sözler konuşur. Birbirimizi hor görmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz."

- "Vakıf, Allah rızası için iyilik yapmak demektir"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da "Vakıf Medeniyeti" teriminin önemli olduğunu vurguladı.

Vakfın karşılık beklemeden yapılan hayrın kurumsallaşmış bir sembolü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Vakıf, Allah rızası için iyilik yapmak demektir. Vakıf medeniyeti de geçmişimizde ve tarihimizde, sosyal hayatın tamamı neredeyse belediyecilik hizmetlerinin dahi bir kamu hizmeti olarak vakıflar eliyle yürütüldüğü medeniyet bizimkisi." dedi.

Vakıfçılığın geçmiş dönemlerde aktif olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu'ya kapıların açıldığı tarih bizlere 1071 olarak gözükür ama ilk bizim Vakıflar Genel Müdürlüğümüzdeki vakfiyenin tarihi Anadolu'da 1048'dir. Bugün dünyada zulmün, mağduriyetin ve haykırışların nidalarının yükseldiği bir yerde, dünyada bu millet yine vakıftan türettiği medeniyet tasarrufuyla bu yükü omuzluyor ve devam ettiriyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz son 15 yıl içerisinde ecdat yadigarı 5 bin adet vakıf eserini yeniden ihya etti. Bugün Genel Müdürlüğümüz tarafından 15 bin muhtaç aileye muhtaç aylığı veriyoruz. 5 bin öğrencimize burs veriyoruz. 108 bin kişiye gıda yardımı yapıyoruz. Bu millet o kadar büyük bir millet ki bunun dışarıdan anlaşılması çok zor. Cumhurbaşkanımızın yeniden çizdiği perspektifle yeniden vakıflarımız bulundukları bölgelerde o vakıf medeniyetine ilişkin mefhumu yaygınlaştırmaya, mağdurlara, yoksullara sahip çıkmaya devam ediyorlar. Birlik Vakfı da bunlardan bir tanesi."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından vakfın binasının önünde açılış kurdelesi kesildi.

Programa, eski Sağlık Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzetin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bazı milletvekilleri, Birlik Vakfı üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.