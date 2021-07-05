1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldı
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1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmasında 1 milyonuncu dozun Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama çalışmasında 1 milyonuncu dozun Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugünkü 1 milyonuncu doz aşı yaptıran Seçil Hoşnut. 29 yaşında aşıyı yapan hemşire: Şadiye Gamze İnceoğlu. Aşıdan sorumlu hekim: Ferah Arslan. Aşının uygulanma zamanı: 19.21. Yer: Nazilli Devlet Hastanesi" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,(DHA)

1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldı
1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldı
1 milyonuncu doz aşı Nazilli Devlet Hastanesinde yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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