1 milyonluk kefaleti 100 bin liraya düşürülen iş insanı hakim karşısına çıktı

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde otomobiliyle İsmet Güzelküçük'ün (31) aracına arkadan çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan, önce 1 milyon lira kefaletle tahliyesi istenen fakat 100 bin lira ödeyerek cezaevinden çıkan iş insanı Türkay Pala'nın (40) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, lüks aracın servise götürülüp kaza anındaki hızının, fren yapılıp yapılmadığının, çarpma anından kaç metre sonra durabildiğinin belirlenmesi için bilirkişi raporu istenmesine hükmetti.

Esentepe Caddesi'nde 14 Şubat günü yem fabrikası olan Türkay Pala'nın kullandığı otomobil, babasıyla market işleten İsmet Güzelküçük (31) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada Güzelküçük yaşamını yitirdi, Türkay Pala tutuklandı. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp, Güzelküçük'ün otomobiline çarptığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede de kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

Tanığın konuşmasının ardından heyet, ara kararını açıkladı. Heyet, sanığın adli kontrol şartlarının devamına, kazaya karışan lüks aracın servise götürülüp kaza anındaki hızının, fren yapılıp yapılmadığının, önleme ve çarpma sistemlerinin manuel olarak kapatılıp kapatılmadığının, çarpma anından kaç metre sonra durabildiğinin belirlenmesi için bilirkişi raporu istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.