1 Milyon Yazılımcı Projesine Rekor Başvuru
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1 Milyon Yazılımcı Projesine Rekor Başvuru

1 Milyon Yazılımcı Projesine Rekor Başvuru
30.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:32

Yeni Ekonomi Programı eylem planı kapsamında gerçekleştirilen 1 Milyona Yazılımcı projesi geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı.

Yeni Ekonomi Programı eylem planı kapsamında gerçekleştirilen 1 Milyona Yazılımcı projesi geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan projenin, gençlere online eğitimler vermek üzere hazır olduğu belirtilmişti. 1 Milyon Yazılımcı projesi 1 hafta içerisinde 451.000 başvuru alarak, rekor bir sayıya imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 hafta içerisinde proje başvuru sayısının 451.000'e ulaştığı belirterek, rekor bir sayıya ulaştıklarını ifade etti. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları da aldıklarını sözlerine ekleyen Albayrak, kısa sürede projenin bu kadar büyük bir ilgi görmesinden dolayı duydukları heyecanı paylaştı. Berat Albayrak, Twitter hesabından, projeyle ilgili sürprizler olduğunu, önümüzdeki günlerde gençleri mutlu edecek yeni gelişmeler olacağını paylaştı.

1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı.

Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.@1milyonistihdam pic.twitter.com/a1lNp0bnM3

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 30, 2020

1 Milyon Yazılımcı Projesi rekor ile başladı

BTK Akademi üzerinden online eğitimler şeklinde, gençlere yazılımcı eğitimlerinin verildiği "1 Milyon Yazılımcı" projesi için başvurular BTK Akademi üzerinden gerçekleştiriliyor. Projeye başvuruda bulunmak isteyen gençlerin BTK Akademi eğitim portalına özgeçmişlerini girmeleri gerekiyor. Şu anda portal içerisinde 13 kategoride 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bulunuyor. BTK Akademi eğitim portalı üzerinden yıl sonuna kadar 100'ün üzerinden eğitim verilmesi hedefleniyor.

Eğitim alan kişilerin yazılımcı sertifikasına sahip olabilecekleri proje sonunda, gençler sahip oldukları sertifikaları özgeçmişlerinde kullanabilecek. Aynı zamanda proje kapsamında eğitim alan gençlerin özgeçmişleri, BTK tarafından da teknoloji, yazılım şirketleriyle paylaşılıyor ve gençlerin iş sahibi olabilmesi için destek sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı" projesiyle ilgili olarak, sektörde ara pozisyonlarda ciddi bir iş gücü açığı olduğunu, projeyle bu açığı kapatmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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